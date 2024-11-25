كندة حنا بجمال بارز و إطلالة ساحرة من أحدث جلسة تصوير لها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية كندة حنا في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك مميز، حيث إرتدت فيتان صيق و طويل باللون البرتقالي ذات اكمام طويلة، و تركت شعرها مسندلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سباق، بعد فترة غياب دامت عدة أشهر في لبنان، عادت الممثلة السورية كندة حنا إلى دمشق لتلتقي بعائلتها من جديد، بعد انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "عن الحب والكذب" مع المخرج سيف الدين سبيعي.

وعبّرت كندة عن سعادتها بعودتها عبر مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقاطع فيديو توثق لحظة لقائها بأطفالها، إذ فاجأتهم بعودتها، وبدت متأثرة بلحظة المفاجأة، فيما استقبلها أبناؤها الثلاثة فارس وكتاليا وكريستينا بترحيب مليء بالشوق، مقدمين لها باقة من الورود.

