- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عن مشاركتها في مسلسل "سكرة الموت"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب كل من الممثلين السوريين محمد الأحمد ودانا مارديني، و ذلك عبر حسابها الخاص، من خلال صورة جمعت أبطال المسلسل حمست من خلال الجمهور لدورها في هذا العمل.
يذكر أنه من المفترض أن تكون الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح هي من ستكون بطلة هذا العمل قبل إستبدالها بـ سارة أبي كنعان.
يعد هذا المسلسل أول تعاون وثنائية تجمع دانا مارديني وأحمد الأحمد، بظل منافسة قوية للثنائيات في الموسم الرمضاني.
من المقرر تصوير العمل في العاصمة السورية دمشق، ويشار إلى أن العمل من إخراج مروان بركات، بالتعاون مع الكاتبة والسيناريست السورية بثينة عوض.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. إستبدال ساشا دحدوح بـ سارة ابي كنعان في مسلسل "سكرة الموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.