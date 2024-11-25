رسمياً.. إستبدال ساشا دحدوح بـ سارة ابي كنعان في مسلسل "سكرة الموت"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عن مشاركتها في مسلسل "سكرة الموت"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب كل من الممثلين السوريين محمد الأحمد ودانا مارديني، و ذلك عبر حسابها الخاص، من خلال صورة جمعت أبطال المسلسل حمست من خلال الجمهور لدورها في هذا العمل.



يذكر أنه من المفترض أن تكون الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح هي من ستكون بطلة هذا العمل قبل إستبدالها بـ سارة أبي كنعان.

يعد هذا المسلسل أول تعاون وثنائية تجمع دانا مارديني وأحمد الأحمد، بظل منافسة قوية للثنائيات في الموسم الرمضاني.

من المقرر تصوير العمل في العاصمة السورية دمشق، ويشار إلى أن العمل من إخراج مروان بركات، بالتعاون مع الكاتبة والسيناريست السورية بثينة عوض.

