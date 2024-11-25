طه دسوقي التيزر الرسمي لمسلسله الجديد "فقرة الساحر" و يشعل حماس متابعيه

ميرنا وليد - بيروت - اشعل الممثل المصري طه دسوقي حماس الجمهور لاحدث الاعمال التي يشارك فيها و هو مسلسل يحمل إسم "فقرة الساحر"، حيث قام بطرح التيزر الرسمي الاول عبر حسابه الخاص، و علق قائلاً: "توكلنا على الله ،استنونا في مسلسل "فقرة الساحر" قريبا".
يذكر أنه يجتمع الممثل المصري أحمد مالك والفنان طه دسوقي في مسلسل جديد بعنوان " ولاد الشمس " ، حيث يتشارك الثنائي بالبطولة ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وهو فكرة أحمد مالك وسيناريو وحوار محمود عزت وإخراج عصام عبد الحميد ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة.
تدور أحداث " ولاد الشمس" ، في إطار كوميدي، حول أبو المجد، الذي يمتلك مطعم في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 30 حلقة.
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