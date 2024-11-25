يارا السكري تعبر عن فرحها بقدوم فصل الشتاء بهذه الطريقة اللطيفة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تستمتع بوقتها باجواء شتوية مميزة تحت الثلج المتساقط، و ظهر على زجهها الفرح والسعادة بهذه الأجواء، و علقت بالقول: "لقد وصل فصلي المفضل أخيراً".



وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.

