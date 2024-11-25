ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري مقطع فيديو مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه و هي تستمتع بوقتها باجواء شتوية مميزة تحت الثلج المتساقط، و ظهر على زجهها الفرح والسعادة بهذه الأجواء، و علقت بالقول: "لقد وصل فصلي المفضل أخيراً".
وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا السكري تعبر عن فرحها بقدوم فصل الشتاء بهذه الطريقة اللطيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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