رئاسة الشؤون الدينية تدشن استراتيجيتها

شرعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، فور صدور موافقة ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ على الترتيبات التنظيمية للرئاسة، في بلورة الخطوات التنفيذية لمنطلقات واستراتيجيات الرئاسة، في الحرمين الشريفين، وفق التخصصات الدينية؛ حيث دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بمقر الرئاسة بمكة المكرمة الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني بهويته الإبداعية وهوية الرئاسة.

وأوضح السديس‬⁩، أن تدشين‬⁩ الاستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني وهوية الرئاسة؛ يأتي بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترتيبات التنظيمية للرئاسة؛ للارتقاء بمستوى أداء مسؤولي الإدارات الدينية ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعزيز رضا قاصدي الحرمين الشريفين دينياً، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للرئاسة في نشر الهداية للعالمين وتقديم أفضل الخدمات الدينية لزائري الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقاً لتطلعات القيادة، ومواكبة للمستهدفات «رؤية المملكة 2030» الطموحة.

‏وأكد السديس أن الموافقة تعكس حرص القيادة على تعزيز خدمة الحرمين الشريفين ورفع مكانتهما الدينية عالميًا.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ ريادة المملكة دينياً في العالم، وتعزيز صورتها المشرقة في وجدان المسلمين حول العالم، بما تقدمه من رعاية وسخاء للحرمين الشريفين، وإسهامها في تقديم العناية والاهتمام للإنسانية جمعاء.

‏وتحتوي الهوية الجديدة على الرمزية المهمة لثلاثة مسارات وأبعاد هي، «البُعد الديني والإسلامي» الذي تمثله الكعبة المشرفة والمحراب النبوي ومنارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي، و«البُعد الوطني» ويمثله شعار دوت الخليج السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية، و«البُعد الثالث العالمي الحضاري» في إشعاع الهداية للعالمين، انطلاقًا من قوله تعالى، «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ»، وقوله عز وجل، «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلعَالَمِينَ»، إضافة إلى البُعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف؛ فيما يندرج الهيكل الإداري والتنظيمي ضمن استراتيجية الرئاسة الطموحة لتحقيق تطلعات القيادة، وذلك من خلال تنفيذ برامج عملية وآليات مبتكرة وخطط إدارية محكمة تعزز مبادئ الوسطية والاعتدال في كل الأنشطة والبرامج المقدمة في الحرمين الشريفين.