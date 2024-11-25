برعاية منصور بن زايد.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء في «أدنيك» بأبوظبي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي. وسيشكل الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ملتقى لرواد الأمن الغذائي، لمناقشة القضايا والتحديات المتصلة بالأمن الغذائي العالمي مثل، الاستدامة الزراعية والتغير المناخي.

وتعد القمة العالمية للأمن الغذائي الحدث الأبرز، ضمن فعاليات الأسبوع، إذ تستضيف 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من صناع القرار الخاص بالأمن الغذائي حول العالم، وتناقش القمة الحلول المستدامة في هذا الشأن، وتسلط الضوء كذلك على قضايا التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول والمنظمات حول العالم من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ومكافحة الجوع.

ويتحدث في القمة أكثر من 80 خبيراً عالمياً، إضافة إلى نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخياً، والتكنولوجيا الزراعية، وسلاسل الإمداد. وتهدف القمة إلى وضع استراتيجيات عملية لبناء أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى بناء شراكات عالمية لمعالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الأمن الغذائي للجميع.

كما ينطلق معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، الذي يجذب أكثر من 660 عارضاً من كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، لأكثر من 70 دولة، إضافة للعلامات التجارية الرائدة في العالم. والتي تستعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة.

ويقدم المعرض منصة شاملة لتكوين العلاقات التجارية والتبادل المعرفي في الصناعات الغذائية، إضافة للتجارب الغذائية. كما يستعرض متحف غذاء المستقبل، الذي ينظمه معهد بلات الإسباني، الذي يستكشف ممارسات وابتكارات عدم إهدار الطعام.

واحتفالاً بالتراث الغني للقهوة عالمياً، تقدم منصة أبوظبي للقهوة ورش عمل وجلسات حوار ومسابقات حية تحتفي بثقافة القهوة حول العالم، وذلك كجزء من الأسبوع العالمي للغذاء. وسيتمكن الزوار والمهتمون، وعشاق القهوة من متابعة ومشاهدة أفضل صانعي القهوة في الإمارات وهم يتنافسون في بطولة الإمارات الوطنية للقهوة، ويكتشفون تقاليد القهوة، ويعيشون مع العروض التفاعلية مثل منصة فن القهوة.

كما سيستعرض طهاة حائزون نجمة ميشلان، النجمة التي تُمنح للمطاعم التي تقدم تجارب طعام استثنائية، في معرض الذواقة العالمي، مهاراتهم الفنية في الطهي، وذلك عن طريق مزج النكهات العالمية والممارسات المبتكرة المستدامة.

أما الحدث الأبرز عالمياً للشركات المتخصصة بصناعة التمور، فهو معرض أبوظبي للتمور في دورته العاشرة، الذي يُنظم، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بين الموردين ومنتجي التمور، والعديد من الخبراء والمتخصصين والزوار المهتمين بقطاع التمور من أنحاء العالم. ويشارك بالمعرض أكثر من 20 دولة منتجة للتمور، تناقش التقدم في ممارسات الزراعة المستدامة.

فيما يدعو برنامج المشتري المستضاف، البرنامج الذي صُمم لربط موردي الأطعمة والمشروبات بكبار المشترين، قطاعات تقديم الأطعمة في شركات الطيران والضيافة وغيرها، ليوفر لهم فرصاً لا مثيل لها لتكوين علاقات تجارية في أسبوع أبوظبي للتمور.

وسيتمكن الزوار من المشاركة في الجلسات والحوارات التي يديرها طلاب جامعة الإمارات، والمؤسسات الأكاديمية الدولة، بهدف تحفيز وتمكين قادة المستقبل في مجال ابتكارات الأمن الغذائي.