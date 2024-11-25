انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. اجتماع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان والنتائج الأولية للتعداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • عشية انعقاد جلسة البرلمان، المشهداني يجتمع برؤساء الكتل، ويدعو لدعم الحكومة بمواجهة التهديدات الصهيونية
• اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل
• في ملف سرقة الامانات الضريبية.. الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات، وصدور احكام متنوعة ضد بقية المتورطين
• تتابعون ايضا.. جريمة قتل بشعة بمنطقة الزعفرانية ضحيتها الشاب فضل، وذووه يطالبون بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة
• اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل
• في ملف سرقة الامانات الضريبية.. الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات، وصدور احكام متنوعة ضد بقية المتورطين
• تتابعون ايضا.. جريمة قتل بشعة بمنطقة الزعفرانية ضحيتها الشاب فضل، وذووه يطالبون بإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة