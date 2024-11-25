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نشرة السومرية.. اجتماع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان والنتائج الأولية للتعداد

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بغداد - ياسين صفوان - • عشية انعقاد جلسة البرلمان، المشهداني يجتمع برؤساء الكتل، ويدعو لدعم الحكومة بمواجهة التهديدات الصهيونية

• اعلان النتائج الاولية للتعداد.. عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليونا.. وفرق الاحصاء تباشر بآخر المراحل


• في ملف سرقة الامانات الضريبية.. الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات، وصدور احكام متنوعة ضد بقية المتورطين

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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