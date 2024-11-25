نشرة السومرية.. اجتماع رؤساء الكتل النيابية في البرلمان والنتائج الأولية للتعداد

• في ملف سرقة الامانات الضريبية.. الحكم على نور زهير بالسجن عشر سنوات، وصدور احكام متنوعة ضد بقية المتورطين

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012