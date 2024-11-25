انت الان تتابع خبر نيجيرفان بارزاني: سنواصل العمل لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نجدد التزامنا بحماية حقوق المرأة في كردستان، ونؤكد لهن أننا سنواصل العمل لإنهاء جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة"، مبينا ان "تمكين المرأة وتعزيز مكانتها هو الحجر الأساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً".وأضاف بارزاني، "لقد كان إقليم كردستان رائداً في دعم حقوق المرأة وتهيئة الفرص لمشاركتها في الحياة السياسية والإدارية على قدم المساواة مع الرجل"، مبينا "نحن نؤمن بأن المرأة ليست فقط شريكاً رئيساً في صنع القرار، بل هي أساس للتغيير والتنمية الدائمين".

ودعا رئيس الإقليم إلى "مزيد من التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لنشر المزيد من الوعي وتعزيز قيم التسامح والمساواة"، لافتا الى ان "القضاء على العنف ضد المرأة بحاجة إلى جهد مشترك من الجميع لضمان بناء مستقبل مشرق وآمن لجميع أفراد المجتمع".

واختتم بارزاني بيانه بالقول، "في هذه المناسبة، نعاهد نساء كوردستان على أننا سنواصل العمل دون كلل من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتعزيز قدراتهن لأداء دورهن المهم في خدمة وبناء البلد".

