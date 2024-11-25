بعدما مُنعت من دخول المدافن، زوجة الراحل محمد رحيم تكشف تفاصيل خلافها مع عائلته… اقرأ التفاصيل

انهارت أنوسة كوتة زوجة الفنان محمد رحيم أثناء تشييع جنازة الراحل يوم الأحد خاصة بعدما حدث خلاف كبير وثّقته الكاميرات بين “كوتة” وعائلة الراحل محمد رحيم أثناء دفن الجثمان بعدما منعوها من دخول المدافن لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

وحرص على حضور الجنازة كوكبة من الفنانين أبرزهم: محمد منير، حميد الشاعري، تامر حسني، جنات، محمد حماقي، مي فاروق، لقاء سويدان، لؤي، أحمد زاهر وغيرهم من الفنانين.

أنوسة كوتة، أرملة الملحن محمد رحيم، تحدّثت عن أزمة الجنازة بعد محاولة منعها من دخولها خلال دفنه وقالت في تصريح خاص لـ “القاهرة ٢٤” أنها إختلفت مع عائلته في مواعيد الجنازة والعزاء لأن كان هناك شبهة جنائية واكّدت أن ليس لديها أي خلاف مع أحد وقالت أثناء الجنازة إن شقيقه تسبّب بوفاته بسبب انهيارها العصبي وكانت تريد أن تتّم مراسم الدفن بسرعة خاصة أن ضغط دمها كان مرتفعاً وتنتابها أحاسيس مخيفة وكانت تحتاج ان تحزن عليه وبدلاً من ذلك ذهبت الى النيابة” وشدّدت ان أحدًا لا يستطيع منعها من دفن زوجها الراحل”.

نشير أن صفحة محمد رحيم على انستغرام أعلنت عن موعد العزاء وكتبت: “بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله العزاء اليوم الاتنين، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق بعد صلاه المغرب”.

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الجدير ذكره أنه تمّ تأجيل موعد التشييع مرتين إثر تحقيقات حول وجود شبهة جنائية في وفاته. لقراءة المزيد: شبهة جنائية حول وفاة الملحّن محمد رحيم وتأجيل جنازته للمرّة الثانية