الحكم بالسّجن على سعد الصّغير وغرامة ماليّة كبيرة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، صباح اليوم الإثنين في الخامس والعشرين من تشرين الثّاني/نوفمبر الجاري، حكمها بالسّجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها ثلاثون ألف جنيه، على الفنّان المصرّي، سعد الصّغير، في قضيّة اتهامه بحيازة الممنوعات، بعد إلقاء القبض عليه في شهر أيلول/سبتمبر الفائت على يد السّلطات المصريّة.

خلال جلسة محاكمته الثّانية اليوم التي صدر فيها الحكم بسجنه، ظهر سعد الصّغير وهو يرتدي ملابس بيضاء وقبعة على رأسه، كما حضر أولاده جلسة محاكمته لمساندته، بينما أكّد سعد الصّغير، للمرّة الثّانية خلال الجلسة أنّه بريء من هذه التّهمة وأنّه كان يتناول مخدر “الترامادول” كمسكّن قوي بهدف العلاج الطّبّيّ.

نذكر أنّ سعد الصّغير، كان قد انهار أمام جهات التّحقيق بعد إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة وبحوزته ممنوعات.

وذلك بعد أن ضبط رجال أمن الجمارك في مطار القاهرة الدّوليّ بحوزته تسع عبوات من السّجائر الإلكترونيّة تحتوي على نوع من المخدّر، بعد عودته من أميركا.

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من جانبه، أنكر “الصّغير”، في جلسة محاكمته الأولى، معرفته بأنّ تلك المواد ممنوعة في مصر، وانهار بالبكاء أثناء التّحقيق معه، مؤكّدًا أنّ أحدهم أعطاه السّجائر الإلكترونيّة ولم يكن يعلم أنّ بداخلها المادّة المخدّرة.بعد ذلك تمّت إحالته للطّبّ الشّرعي الذي أكّد تعاطيه لمادّة “التّرامادول”.