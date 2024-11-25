حفيدة إلفيس بريسلي تناقش اللعنة التي تلاحق عائلتها

تحدّثت رايلي كيو مستنكرة فكرة معاناة عائلتها “اللعنة”، مشيرة إلى أنّ هذه تحدّيات يواجهها العديد من العائلات.

وخلال فعاليّة مباشرة على مسرح جيري موس في لوس أنجلوس، تحدّثت الممثّلة، البالغة من العمر خمسة وثلاثين عامًا، عن فقدان جدّها إلفيس بريسلي، وأمّها ليزا ماري بريسلي، وشقيقها بنيامين كيو، مؤكّدة على دور الإدمان والحزن في مآسيهم.

قالت رايلي: “أعتقد أنّ كلمة “لعنة” تُستخدم لأنّه يُنظر إلى عائلتي على أنّها أسطورة”.

“لكن في الواقع، أنّها مجرّد أمور شائعة جدًّا، مثل الإدمان. لقد أحبّ الجميع شخصًا يعاني مشاكل الإدمان أو فقدوا شخصًا ما بشكل مأسوي”. “الحلم هو أنّ الأجيال القادمة لن تعاني الإدمان” بالقدر نفسه.

توفّيت والدة رايلي، ليزا ماري، في يناير ٢٠٢٣ عن عمر يناهز الأربعة والخمسين عامًا بعد سكتة قلبيّة. انتحر شقيقها بنيامين في عام ٢٠٢٠ عن عمر يناهز سبعة وعشرين عامًا، وهي خسارة تعتقد رايلي أنها أثّرت بشدّة في والدتها.

وكشفت رايلي خلال برنامج أوبرا وينفري الخاصّ أنّها عرفت بأنّ حياة والدتها قد اتّخذت منعطفًا جذريًّا بعد وفاة بنيامين.

وقالت رايلي: “في اللحظة التي مات فيها أخي، اعتقدت أنّ هذه هي نهايتها”، مشيرةً إلى ارتباطهما الوثيق للغاية.

وقارنت علاقة ليزا ماري ببنيامين بعلاقة إلفيس بريسلي ووالدته غلاديس.

وروت رايلي شعورها بالقلق المتزايد تجاه ليزا ماري في الأسابيع التي سبقت وفاتها، ووصفت لحظات الانفصال والاستسلام. عندما سألت أوبرا عمّا إذا كانت تشتبه في أنّ والدتها تتعاطى المخدّرات مرّة أخرى، رفضت رايلي الفكرة.

دُفنت ليزا ماري إلى جانب والدها وابنها في حديقة التأمّل في غريسلاند، ملكيّة عائلة بريسلي. إعترفت رايلي بأنّها تجد صعوبة عاطفيّة في الزّيارة ولكنّها تشعر بالارتياح في لحظات التّأمّل الهادئ هناك.

في مذكّراتها بعد وفاتها “من هنا إلى المجهول العظيم”، شاركت ليزا ماري بطريقتها غير التّقليديّة في التّعامل مع وفاة بنيامين.

احتفظت بجسده في المنزل لمدّة شهرَين، مستغلّة الوقت لمعالجة حزنها وتوديعه. ووصفت رايلي، التي أكملت المذكّرات بعد وفاة والدتها، بأنّها امتداد لروح ليزا ماري الحاضنة.

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وأوضحت رايلي: “لقد أرادت فقط الاستمرار في الاهتمام به، حتّى بعد رحيله”.

من خلال أفكارها، تأمل رايلي أن تتمكّن عائلتها من الشّفاء والتّحرّك نحو مستقبل أكثر صحّة، خالٍ من صراعات الماضي.