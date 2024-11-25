مسؤول إسرائيلي: قد يكون هناك اتفاق وقف إطلاق النار بالشمال في الأيام المقبلة إذا لم تحدث مفاجآت

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنه "تك تحقيق تقدم كبير على طريق وقف إطلاق النار في الشمال والأمر أصبح أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف المسؤول "قد يكون هناك اتفاق في الأيام المقبلة إذا لم تحدث مفاجآت".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.