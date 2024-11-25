الامارات | سيف بن زايد يحضر أفراح النعيمي

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شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يحضر أفراح النعيمي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الزفاف الذي أقيم في أبوظبي، بمناسبة زفاف "راشد" نجل معالي الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي على كريمة عبدالله خليفة سيفان السويدي.
وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.
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