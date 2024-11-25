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الامارات | سيف بن زايد يحضر أفراح النعيمي

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الزفاف الذي أقيم في أبوظبي، بمناسبة زفاف "راشد" نجل معالي الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي على كريمة عبدالله خليفة سيفان السويدي.

وقدم سموه التهاني للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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