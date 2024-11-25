أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، بأنه "من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في لينان يوم الثلاثاء".
وأوضح أن "إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول أميركي: من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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