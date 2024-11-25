أكسيوس عن مسؤول أميركي: من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان الثلاثاء

أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، بأنه "من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في لينان يوم الثلاثاء".

وأوضح أن "إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".