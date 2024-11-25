حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا غربي شمع وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح واستهدفنا تجمعا لقوات العدو بالمالكية

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:00 من اليوم الاثنين 25-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية".

وأفاد في بيان آخر، بأنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:20 من اليوم الاثنين 25-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".