ثمانية ملايين زائر يعيشون السعادة في مناطق وفعاليات “موسم الرياض ٢٠٢٤” منذ انطلاقته

أعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن تحقيق موسم الرياض ٢٠٢٤ إنجازًا جديدًا بوصول عدد زواره إلى ٨ ملايين، وذلك بعد الإعلان عن تجاوز العدد ٦ ملايين زائر قبل نحو أسبوع.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإقبال الكبير على الفعاليات والمناطق الترفيهية المتنوعة التي يقدمها الموسم، حيث شهد افتتاح معرض ديور ضمن المناطق الجديدة، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تتزين فيها منطقة “بوليفارد سيتي” التي شهدت حضوراً كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع مع فعالية “شعبيات البوليفارد”، وحديقة السويدي التي شهدت إقبالاً لا مثيل له، خلال أيام التراث البنغلاديشي وقبلها الأيام التي خصصت لتراث بلاد الشام.

ويؤكد هذا الرقم القياسي الجديد على المكانة العالمية التي حققها موسم الرياض كوجهة ترفيهية رائدة، بفضل ما يقدمه من فعاليات متنوعة تشمل مباريات الملاكمة، والمصارعة، والتنس، وحفلات موسيقية لأبرز نجوم العالم، ومطاعم وحدائق وتجارب ترفيهية فريدة في مناطق جديدة، مما يوفر للزوار تجربة استثنائية لا مثيل لها.