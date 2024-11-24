والدا براد بيت قلقان على أحفادهما بسبب أنجلينا جولي

أفادت تقارير أنّ المعركة القانونيّة المستمرّة بين براد بيت وأنجلينا جولي تركت والدَيه، وليام وجين بيت، حزينَين بسبب عدم قدرتهما على رؤية أحفادهما لمدّة عقد تقريبًا.

في هذا السّياق، كشفت مصادر قريبة من العائلة لصحيفة “ديلي ميل” أنّ الثّنائيّ، الذي كان منخرطًا في حياة أحفاده، قد انفصل عن أطفال براد وأنجلينا السّتّة منذ عام ٢٠١٦.

بدأ الانقسام بعد مشاجرة مزعومة على متن طائرة خاصّة دفعت جولي إلى تقديم طلب الطّلاق، ممّا أدّى إلى قطع العلاقات الأسريّة.

يقال إنّ وليام (ثلاثة وثمانون عامًا) وجين (أربعة وثمانون عامًا) قضيا وقتًا آخر مرّة مع أحفادهما في العرض الأوّل لفيلم Unbroken عام ٢٠١٤، وهو فيلم أخرجته جولي.

وأعربت جين حينها عن إعجابها بزوجة ابنها، وأثنت على تفانيها في خدمة أسرتها.

قبل التّداعيات، كان الجدّان يتقاسمان الوقت في كثير من الأحيان مع أطفال براد وأنجلينا: مادوكس، ثلاثة وعشرون عامًا، باكس، عشرون عامًا، زهراء، تسعة عشر عامًا، شيلوه، ثمانية عشر عامًا، والتوأمان نوكس وفيفيان البالغان من العمر ستّة عشر عامًا.

أعرب أحد المطّلعين على قضايا العائلة عن أسفه للخسارة قائلًا: “لقد عاشا من أجل أحفادهما، والآن مرّت ثماني سنوات. إنّه لأمر مفجع بالنّسبة لهما أن يعتقدا أنّهما قد لا يتواصلان مرة أخرى أبدًا”.

وتابع المصدر: “إنّهما الآن في الثّمانينات من عمرهما، ومن المدمّر الاعتقاد أنّهما قد لا يريان أحفادهما مرّة أخرى أبدًا”.

كما تحدّث والد جولي، الممثّل جون فويت، عن محدودية الاتصال مع أحفاده، وحثّ الزّوجَين السّابقَين على التّصالح من أجل استقرار الأطفال.

وقد اتُهمت أنجلينا مؤخّرًا بتعمّد إبعاد “بيت” عن أطفالهما.

وفي الوقت نفسه، تشير مصادر قريبة من براد إلى أنّه لا يزال متفائلًا بالمصالحة المستقبليّة.

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بالإضافة إلى نزاعات الحضانة، يواصل بيت وجولي الخلاف حول مصنع النبيذ المشترك، ممّا يضيف سلسلة أخرى من التعقيدات إلى علاقاتهما المتوتّرة.