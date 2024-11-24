الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في كريات آتا وخليج حيفا ونتانيا ومستوطنات في الضفة

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات آتا وبلدات عدة شرق خليج حيفا.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات شرق نتانيا ومستوطنات في الضفة قرب طولكرم وقلقيلية".

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.