الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في الغبيري وشويفات العمروسية

هدد الجيش الإسرائيلي في تهديد جديد المتواجدين في مبانٍ في الغبيري وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في التهديد اخلاء المباني التي حددها في خرائط والابتعاد عنها.

ويأتي التهديد بعد تهديد واسع شمل حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة والحدث.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.