شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يبحث مستجدات الأوضاع في السودان مع المبعوث الأمريكي الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع في السودان، وبحث سبل التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان.