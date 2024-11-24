بطل "أسرار إينجل" بإطلالة لافتة..الشيب يغطي ذقنه-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل البرازيلي رودريغو لومباردي شهرة كبيرة في العالم العربي من خلال مسلسل "أسرار إينجل"، الذي عرض منذ سنوات.

اليوم ننشر لكم صورة جديدة له، اذ ظهر يقف في أحد شوارع كاليفورنيا، والشيب يغطي ذقنه.

وقد نالت صورته اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان رودريغو لومباردي اشتهر في العالم العربي من خلال مسلسل أسرار إينجل الى جانب النجمة البرازيلية كاميلا كويروز، والذي حقق نجاحا باهرا حين عرضه، وقد عرض الموسم الأول منذ سنوات بشكل مدبلج، أما الموسم الثاني فتم عرضه مترجم، وقد شهد انضمام أبطال جدد اليه.



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