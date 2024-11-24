رحمة رياض "قلبي وجعني" و السبب راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أداء المشترك العراقي برهم بشكل رائع على مسرح برنامج المواهب "The X Factor"، في مرحلة التصفيات و إختيار الفرق، قامت الفنانة العراقية رحمة رياض بردة فعل مميزة و قالت "قلبي وجعتي" بسبب الفنان اللبناني راغب علامة الذي قام بخطف برهم من فريقها في المرحلة السابقة من التصفيات.



و في وقت سباق، خلال مرحلة إختيار أعضاء لجنة التحكيم المشتركين الذي سيتأهلون إلى فريقهم في المرحلة القادمة من برنامج The X Factor، وقعت الفنانة العراقية رحمة رياض في موقف صعب بعد أن أدى الثنائي عثمان وزينب اداء رائع، لتقوم رحمة من بعدها بالصعود غلى المسرح و إبدالهم باحد المشتركين الذين كانت قد ضمتهم إلى فريقها.

و بعد هذه الخطة الصعبة قام كل من الفنان اللبناني راغب علامة و الفنان فايز السعيد بطمأنتها بأنها اخذت القرار المناسب.

و بعد أداء المشترك لعرضه الرائع، وقعت رحمة في نفس المشكلة، ليقوم راغب بالعد لها غلى الـ 10 حتى تأخذ قرارها الحاسم، و كان ان تبدل مرة أخرى أحد أعضاء فريقها به.