دنيا سمير غانم بصورة من مرحلة الطفولة

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ميرنا وليد - بيروت - كثر من يحبون مشاهدة صورة لنجمتهم المفضلة في مرحلة الطفولة، واليوم ننشر لكم صورة للفنانة المصرية دنيا سمير غانم، ظهرت فيها بغاية البرائة.
الصورة كانت انتشرت سابقا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ونالت اعجاب الكثير من المتابعين.
على صعيد آخر عبّرت دنيا سمير غانم مؤخرا عن إعجابها بفيلم "الهوى سلطان" بعد مشاهدته.
وشاركت دنيا سمير غانم الجمهور صورة بوستر الفيلم، ووجهت رسالة لبطلة العمل الممثلة المصرية منة شلبي قائلة: "فيلم حلو جدًا استمتعت بيه وبكل فريق العمل، منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة".
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