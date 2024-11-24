زيلينسكي: الحرب مع روسيا قد تنتهي العام المقبل وننتظر مقترحات ترامب لحل الصراع

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إن الحرب مع روسيا قد تنتهي العام المقبل، وأنه ينتظر مقترحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع.

واوضح زيلينسكي في مؤتمر حول الأمن الغذائي، "أما بالنسبة لموعد انتهاء الحرب... عندما تريد روسيا إنهاء هذه الحرب. عندما يكون لأميركا موقف أقوى. عندما يكون الجنوب العالمي إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لن يكون طريقًا سهلاً، لكنني واثق من أن لدينا كل الفرص للقيام بذلك العام المقبل". وتابع: "نحن منفتحون على مقترحات من زعماء الدول الأفريقية وآسيا والدول العربية. أريد أيضًا سماع مقترحات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأميركية. أعتقد أننا سنراهم في كانون الثاني وسيكون لدينا خطة لإنهاء هذه الحرب".