الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية

نخبة من العلماء في مجال العلوم الطبية الشرعية والادلة الجنائية يجتمعون في الرياض للمشاركة

الحدث الاكبر في مجال العلوم الطبية الشرعية🇸🇦

#المؤتمر_السعودي_الثالث_للعلوم_الطبية_الشرعية pic.twitter.com/lgGR8rOCLH