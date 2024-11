شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

نخبة من العلماء في مجال العلوم الطبية الشرعية والادلة الجنائية يجتمعون في الرياض للمشاركة

الحدث الاكبر في مجال العلوم الطبية الشرعية🇸🇦

#المؤتمر_السعودي_الثالث_للعلوم_الطبية_الشرعية pic.twitter.com/lgGR8rOCLH — Saudi Forensic (@SaudiForensic) November 22, 2024

العلوم الطبية الشرعية

ورش عمل متخصصة

الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية، تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حيث يستمر المؤتمر حتى الخميس 28 نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث العلمية في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية على مستوى المنطقة، ويجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين من أكثر من 25 دولة.ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار “التطورات في علوم الأدلة الجنائية: استشراف المستقبل”، ويهدف إلى مناقشة أحدث الابتكارات والتحديات في الطب الشرعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق العدالة، ما يبرز أهمية الدور العلمي والتقني في تطوير العمل الشرعي. الحدث الاكبر في مجال العلوم الطبية الشرعيةThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— Saudi Forensic (@SaudiForensic)ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا حافلًا، يشمل ورش عمل متخصصة، ومحاضرات علمية، وجلسات نقاشية يقدمها خبراء بارزون في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية. من بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها: التكنولوجيا الحديثة في تحليل الأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي، ومنهجيات التحقيق المتطورة.ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات علمية عالمية، من بينهم الدكتور هنري سي لي، أحد أبرز علماء الطب الشرعي في العالم، الذي سيقدم جلسة رئيسية حول خبراته الواسعة في التحقيقات الجنائية. كما سيشارك البروفيسور أنتي ساجانتلا من جامعة هلسنكي، الذي سيستعرض أحدث التطورات في مجال علم الوراثة الشرعي.يذكر أن من أبرز الأرقام والإحصائيات التي سيحقّقها المؤتمر بدورته الحالية هي 140 متحدثًا محليًا ودوليًا، ومناقشة أكثر من 300 ورقة علمية تغطي مختلف جوانب علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، إلى جانب تنظيم 11 ورشة عمل متخصصة خلال أيام المؤتمر الثلاثة، كما سيحظى بمشاركة أكثر من ٢٥ دولة مشاركة وأكثر من ٨ جهات حكومية محلية .ويقام على هامش المؤتمر ورش عمل مميزة ومتخصصة تركز على موضوعات حديثة، مثل الأساليب المتكاملة لتحديد وإدارة حالات إساءة معاملة الأطفال، الالتزامات الإنسانية مع حالات الوفيات في مقدم المواجهات العسكرية، إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة والطوارئ، وتقارير الوفاة جوانبها الطبية القضائية المسئوليات والتحديات، تقدير العمر باستخدام تقنيات الأسنان والأنثروبولوجيا، تطوير المعايررالطبية الشرعية، مقدمة في التحنيط وتكوين سوائل التحنيط، واخيراً ورشة عن التحديات في اختبارات علم السموم الطبية الشرعية.ويُعد الحدث، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة في مركز الخدمات الطبية الصحية المساندة بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي، منصة علمية رائدة تجمع المختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير التوصيات العلمية لضمان جودة ودقة الأدلة الجنائية، كما يأتي المؤتمر ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز ريادتها العلمية والصحية على مستوى العالم.