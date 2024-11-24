اعلن حزب الله في بيانن، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تموضعًا لقوات من جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة البياضة، بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت صدور هذا البيان.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا تموضعًا لقوات العدو عند الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة البياضة والاشتباكات ما زالت مستمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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