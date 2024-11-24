شخبوط بن نهيان يلتقي رئيسي أوغندا وجنوب السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - كمبالا (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة يوويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، في العاصمة كمبالا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأوغندا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية أوغندا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

بحث تعزيز العلاقات بين الإمارات وجنوب السودان وأوغندا

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا وسبل تنميتها في مختلف المجالات. كما أكد الجانبان الحرص المشترك على مواصلة دعم التعاون والشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المصالح المتبادلة. كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، في العاصمة جوبا. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجنوب السودان في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية جنوب السودان معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب السودان في مختلف المجالات.