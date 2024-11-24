شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى "مستقبل النقل" بالرياض يستعرض توظيف التقنيات الحديثة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية 28 نوفمبر الجاري بمدينة الرياض ملتقى "مستقبل النقل" تحت شعار "نحو التنقل الذكي"، بهدف توظيف التقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والعالمي؛ وتعزيز التعاون ودفع التقدم المستدام نحو رؤية المملكة 2030.

وسيشهد الملتقى الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030، حضور ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين، والقادة التنفيذيين في القطاع الخاص. ملتقى "مستقبل النقل" إضافة إلى نخبة الخبراء والمختصين؛ لمناقشة مستقبل التقنيات الحديثة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والمجالات ذات الصلة بالقطاع المتمثلة في البيانات والذكاء الاصطناعي والتطوير والابتكار، كما سيشهد الملتقى عدّة جلسات حوارية وحلقات نقاش تفاعلية.



وسيسلّط الملتقى الضوء على الجهود التكاملية بين القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة سبل تمكين تقنيات النقل الحديثة والحلول المقترحة لذلك، إضافة لتقديم منصات تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين والحاضرين للملتقى.

ويعد تبنّي التقنيات الحديثة أحد مستهدفات الوزارة التي تعمل عليها ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تنويع وسائل نقل مبتكرة ومستدامة وصديقة للبيئة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.