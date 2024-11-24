ميرنا وليد - بيروت - تجمع الممثل اللبناني نيقولا معوض وزوجته الجنوب أفريقية مادلين، علاقة حب رومانسية جميلة للغاية.

ولمناسبة عيد ميلادها، إليكم مجموعة صور مميزة جمعت الثنائي عبر السنوات.

وكان قد إحتفل نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته مادلين، وشارك نيقولا معوض الجمهور صورة جميلة تجمعه بـ مادلين، وعلق: "أتمنى أن ننظر إلى بعضنا البعض دائمًا بهذه الطريقة .. وأن تكون جميع أعياد ميلادك مليئة بالضحك.

عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي!"

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور الثنائي، معبرين عن حبهم لهما، ومتمنين لهما حياة جميلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد ميلادها.. إليكم أجمل الصور التي جمعت نيقولا معوض بزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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