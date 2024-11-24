تعرفوا إلى موعد ومكان تشييع جثمان محمد رحيم بعد تأجيله مرتين

رسالة أنوسة كوته إلى زوجها محمد رحيم تعلن موعد تشييع الجثمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 01:19 صباحاً - قامت زوجة الراحلمدربة الأسود "أنوسة كوتة" مساء اليوم السبت عبر حسابها بـ"الفيسبوك" بحسم الموعد النهائي لتشييع جثمان زوجها بعد تأجيله أكثر مرة ، فحسب ما جاء بالمنشور فسوف يتم تشييع الجثمان يوم الأحد 24 نوفمبر من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر بعد صلاة ‏الظهر.جاء تعليق مدربة الأسود "أنوسة كوته" مرفقاً بصورة زوجها الراحل الملحن محمد رحيم موجهة له رسالة قائلة: "الموسيقار/محمد ‏رحيم..‏ أنا بحبك" وتابعته بالرمز التعبيري القلب المكسور الذي يعبر عن مدى الحزن الذي تواجهه الآن.

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر، تلقى الوسط الفني خبراً صادماً بوفاة الملحن ‏محمد رحيم. واستقبلت أسرة محمدرحيم وجمهوره ومحبيه وزملاءه من مشاهير الفن بالعالم العربي لهذا ‏الخبر بحزن شديد بفراقه المفاجئ الذي أحدث ارتباكاً في إعلان موعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ‏حيث تم تأجيل الموعد مرتين إذ كان من المُقرر خروجها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة ‏ظهر اليوم السبت 23 نوفمبر، ثم تأجلت إلى صلاة العصر، قبل أن تؤجّل إلى حين انتهاء النيابة من التحقيقات ‏وإصدار تصريح بالدفن.‏



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رسالة مؤثرة من ابنة محمد رحيم

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بعثت ابنه الراحلرسالة مؤثرة لوالدها تعبر عن مدى فقدها له واعده إياه باستكمال ‏تاريخه وجاء ذلك عبْر حسابها على إنستغرام؛ قائلة: "أنت الجمال كله، وكل حاجة حلوة يا بابا، يا ‏أطيب وأحن قلب وأعظم فنان في جيلك. بحبك وفخورة أني شبهك وحتة منك".وتابعت: "أنا وماس موجودين عشان نكمل تاريخك، بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ‏ليها أنت وماما. أنت أجمل إنسان اتخلق. أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك أني هخاليك فخور بيا يا ‏بابا، أنا حتة منك وهفضل طول عمري حتة منك يا ملاك، ومهما اتكلموا عنك مش هيقدروا يوصفوك. ‏أنت الحب. أنت الأمان. أنت الدفء وحنان قلوب البشرية. أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة. يا قمر ‏منوّر حياتي يا بابا. بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي أنا".‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».