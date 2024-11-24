شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال بوسط القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج.

في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.

