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العدوان على غزة.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال بوسط القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج.
في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 38 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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