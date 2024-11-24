شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تواصل فتح باب الحجز لمباراة الأهلى وستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة تذكرتي اليوم، الأحد، فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي ونادي استاد أبيدجان الإيفواري، فى دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل 27 نوفمبر. وتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للصحفيين والمصورين أمس السبت.

ويبدأ الأهلي مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.



الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.



وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.



ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.