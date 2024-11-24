الحكومة السودانية تعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من “الدعم السريع”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد الاعيسر، وزير الثقافة والإعلام السوداني، استعادة السيطرة على مدينة سنجة (عاصمة ولاية سنار جنوب شرق السودان) من قوات الدعم السريع، لافتا إلى أن عودة المدينة اليوم إلى حضن الوطن، تمت بفضل الله وعزيمة الأبطال.

وقال الاعيسر – في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم السبت – إن الثقة التي يتمتع بها السودانيون في قواتهم المسلحة والمخابرات والقوات النظامية الأخرى، بالإضافة إلى القوات المشتركة والمستنفرين ستظل ثابتة وراسخة رغم حجم الاستهدافات الداخلية والخارجية.

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