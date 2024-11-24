داخلية الإمارات اعلنت بانها تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية "عن ورود بلاغ من عائلة شخص من الجنسية المولدوفية يدعى تسفي كوغن يفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".

وأضافت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ بدأت عمليات البحث والتحري"، دون الإشارة إلى جنسية كوغان الإسرائيلية أو أنه مبعوثا رسميا لحركة "حباد" الحيردية الإسرائيلية.

ودعت الداهلية الإماراتية "الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".

وذكرت وسائل اعلام اسرائيليى بان جهاز الموساد وأجهزة الاستخبارات الإماراتية يحققون في اختفاء رجل دين يهودي إسرائيلي في الإمارات، في ظل معلومات تفيد بأنه "تعرض للاختطاف أو القتل" على يد "جهات إرهابية"، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى ارتباط هذه الجهات بإيران.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر باسم الموساد، مساء اليوم السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة ‘حباد‘ في الإمارات، تسفي كوغن، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".

وأوضح البيان أنه "بناءً على معلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغن لحادث إرهابي، تم فتح تحقيق مكثف في الإمارات". وذكر البيان أن "أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل دون توقف لمتابعة القضية وضمان سلامة كوغن".

وأشار الموساد إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيرًا من السفر إلى الإمارات (بمستوى متوسط) بسبب تهديدات إرهابية محتملة. ودعا المسافرين إلى تجنب الزيارات غير الضرورية واتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق "في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغن، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران".