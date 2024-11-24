شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وصواعق رعدية.. "الأرصاد" يصدر تنبيهًا من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية.

وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.