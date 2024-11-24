شكرا لقرائتكم خبر عن بترا: الشرطة الأردنية حيدت مطلق النار فى منطقة الرابية بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أنها تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الأدرنية ، بترا ، قالت إن شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني.

وبينت مديرية الأمن العام أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.