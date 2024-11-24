شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من العاملين جراء قصف إسرائيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افادت وسائل إعلامفلسطينية، بإصابة مدير مستشفى "كمال عدوان" شمال غزة، الدكتور حسام أبو صفية وعدد من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى.

وأشارت إلى أن "الطائرات الإسرائيلية المسيرة استهدتف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى لإصابة الدكتور حسام أبو صفية وعدد من العاملين فيه".

وبحسب مصادر فلسطينية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي محطات الأكسجين مرة أخرى اليوم الأحد بعدة قنابل في داحل المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن مدير المستشفى، أبو صفية، أصيب بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة من طراز "كواد كابتر" أثناء تفقده المرضى داخل أروقة المستشفى.

وفي حين تجاوز عدد قتلى القطاع الصحي 1050 فردا، منذ بدء الحرب لإسرائيلية على غزة، يشهد القطاع استهدافا ممنهجا تسبب في خروج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، كما تم تدمير 134 سيارة إسعاف وحُرم عشرات الآلاف من المرضى من العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الجمعة نفاد الأكسجين والماء في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع نتيجة القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية نحوه في الليلة الماضية.

وذكر بيان الوزارة أن المستشفى به 80 مريضا، وهناك 8 مرضى في العناية المركزة، لافتا إلى أن القصف أسفر عن إصابة 6 أفراد من الطواقم الطبية العاملة بالمستشفى، بينهم حالات خطرة.

وأطلق مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية نداء استغاثة جديداً يوم الجمعة، منددا باستمرار الحصار الإسرائيلي الشديد وقصف المنشأة الطبية.

وفي 26 أكتوبر الماضي، لقي نجل مدير مستشفى "كمال عدوان" مصرعه جراء غارة شنها الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

ومنذ الخامس من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا عنيفا على مناطق شمال قطاع غزة بما في ذلك مخيم جباليا، وسط مناشدات أممية لوقف الهجوم الإسرائيلي.