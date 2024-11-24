الامارات | الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، برابوو سوبيانتو، أمس، أبوظبي في ختام «زيارة دولة» قام بها إلى دولة الإمارات.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الإندونيسي لدى مغادرتها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية، حيث استأذن قائد السرب الرئيس الإندونيسي بمرافقته حتى الخروج من أجواء الدولة.