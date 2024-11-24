شكرا لقرائتكم خبر عن عروض أفلام قصيرة في نادى سينما أوبرا دمنهور.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين 25 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ويُعرض خلال النادي مجموعة من الأفلام القصيرة المتنوعة، من بينها فيلم "مو صلاح" (روائي قصير) إخراج سارة نصير، وفيلم "بين محطتين" (تسجيلي قصير) إخراج هدى سمير، وفيلم "آخر أيام العيد" (تسجيلي قصير) إخراج إسلام حداية، وفيلم "الفستان" (روائي قصير) إخراج مينا غطاس، وفيلم "قوت" (تسجيلي قصير) إخراج عبدالرحمن جمال.

وعقب العروض تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، المشرف الفني على النادي، حيث تُناقش الأفلام مع الجمهور، والدعوة عامة لمحبي السينما وعشاق الإبداع الفني لحضور هذه الفعالية.



فيلم آخر أيام العيد



فيلم فوت



فيلم الفستان



فيلم بين محطتين