شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. مسيرة مميزة لأحد أهم نجمات السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها اليوم الموافق 24 نوفمبر، حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946 فى محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت فى كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة ومحمود المليجي وأحمد رمزي.

بداية مسيرتها الفنية

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التي اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة و‎مطار الحب، ولكن بدايتها في السينما كانت من خلال فيلم "نفوس حائرة" مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذي فتح لها بوابة الشهرة. وانطلقت للنجومية في فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969 والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، واستمرت في مسيرتها التي تخطت 120 فيلما وعدد من المسلسلات.

زيجات ميرفت أمين

تزوجت ميرفت أمين 6 مرات، وكان أولها من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، ثم تزوجت من عازف الجيتار عام 1972 عمر خورشيت وتطلقت منه بعد عام واحد فقط، ثم تزوجت ثالث مرة من رجل الأعمال مصطفى السيد، وسرعان ما حدث الطلاق، أما أطول زيجاتها كانت الرابعة من الفنان حسين فهمي في عام 1974 وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة منة الله واستمرت الزيجة 14 عاماً، وبعدها تزوجت مرتين من حسين القلا ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.

أبرز أفلامها

في مسيرتها العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم "نفوس حائرة"، "للمتزوجين فقط"، "سارق المحفظة"، "البيوت أسرار"،ـ "مدرسة المشاغبين"، "غابة من السيقان"، "أصعب جواز"، "ليتني ما عرفت الحب"، "ثرثرة فوق النيل"، "سبع الليل"، "عودة أخطر رجل في العالم"، "انف وثلاث عيون"، "أزمة سكن"، "شلة المراهقين"، "السكرية"، "البحث عن فضيحة"، إلى غيرها من الأفلام المميزة التي تركت تأثيراً في السينما المصرية.