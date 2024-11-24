شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما تخطط ناسا للقيام به مع كويكب قيمته 10 كوينتيليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر عام واحد فقط منذ أن أرسلت ناسا مركبة فضائية لتعقب كويكب يحتوي على ذهب وحديد ونيكل، وهو ما قيمته 10,000,000,000,000,000,000 دولار، وهذا يعني 10 كوينتيليون دولار، كما نعتقد، حيث من الصعب حساب الأصفار.

وبحسب موقع metro البريطاني، فإنها مهمة تستغرق سنوات في الإعداد، وسيستغرق الأمر خمس سنوات أخرى على الأقل لبدء تلقي البيانات منها، ولكن يُعتقد أن الكويكب المعروف باسم 16 سايكي، أو سايكي فقط، يمكن أن يساعدنا في اكتشاف المزيد عن الأرض، حتى لو كان بعيدًا جدًا.

وقد تم اكتشاف منجم الذهب الطائر حرفيًا في عام 1852 من قبل عالم الفلك الإيطالي أنيبالي دي جاسباريس، ليصبح الكويكب السادس عشر المعروف في النظام الشمسي، وكما هو الحال مع العديد من الأشياء في النظام الشمسي، فقد سُمي على اسم إلهة - سايكي، وهي إلهة الروح اليونانية.

ما هو 16 سايكي؟

باختصار، سايكي هو كويكب، لكن ناسا تصفه بأنه أحد أكثر الأجسام إثارة للاهتمام في حزام الكويكبات الرئيسي - انزلاق الكويكبات بين كوكبي المريخ والمشتري، وتم تصنيف الكويكب على أنه كويكب من النوع M (معدني)، حيث يشكل المعدن ما يصل إلى 60٪ من تركيبته.

ويتمتع سايكي بشكل غير منتظم يشبه البطاطس، وإذا تم تقطيعه إلى نصفين، فسيشبه شيئًا من الشكل البيضاوي المسحوق، في المجموع، يبلغ عرض الكويكب 173 ميلاً في أوسع نقطة له، ويبلغ طوله حوالي 144 ميلاً، مما يمنحه مساحة سطحية تبلغ 64000 ميل مربع، لذا فهو كبير، في الواقع، إنه كبير جدًا لدرجة أن Psyche يحتوي على حوالي 1% من إجمالي كتلة حزام الكويكبات بالكامل، ويُعتقد أنه أكبر كويكب من النوع M تم اكتشافه حتى الآن.

لماذا يعتبر Psyche 16 قيمًا للغاية؟

لا يقتصر الأمر على أن Psyche كبير، بل يُعتقد أيضًا أنه مصنوع في الغالب من المعدن مع قلب من الحديد والنيكل والذهب، بالإضافة إلى عناصر نادرة ضرورية للسيارات والإلكترونيات مثل البلاتين والبلاديوم، ومن المعادن النادرة التي يُعتقد أنها موجودة في المركز، تم تقدير قيمة الكويكب بحوالي 10,000,000,000,000,000,000,000 دولار، وهذا أكثر بكثير من كل الأموال الموجودة على كوكبنا.

ومع ذلك، سيتم تأكيد ذلك عندما تصل المركبة الفضائية إلى الكويكب، ولا يبدو أن وكالة الفضاء لديها أي خطط لإحضار أي من هذا المعدن الثمين إلى الوطن، لذا، ليس فقط أنه يحتوي على منجم ذهب حقيقي في مركزه، بل يعتقد الباحثون أن الكويكب قد يحتوي على كميات كبيرة من المعدن من قلب كوكب صغير - جزء من كوكب مبكر - وهو أحد اللبنات الأساسية لنظامنا الشمسي.

هذا يعني أنه قد يحمل أسرارًا لا تُحصى حول كيفية تشكل النظام الشمسي، ويكشف المزيد من المعلومات حول كوكبنا، الأرض، ومن الواضح أننا لا نستطيع حفر طريقنا إلى مركز الأرض، لذلك قالت ناسا إن زيارة سايكي يمكن أن توفر نافذة فريدة من نوعها على التاريخ العنيف للاصطدامات وتراكم المادة التي خلقت كواكب مثل كوكبنا.

قالت نيكولا فوكس، المديرة المساعدة في إدارة البعثات العلمية في ناسا: "أنا متحمسة لرؤية كنز العلوم الذي سيكشف عنه سايكي باعتباره أول مهمة لناسا إلى عالم معدني، "من خلال دراسة الكويكب سايكي، نأمل أن نفهم بشكل أفضل كوننا ومكاننا فيه، وخاصة فيما يتعلق بالنواة المعدنية الغامضة التي يصعب الوصول إليها لكوكبنا الأرض."

كما أشارت ناسا إلى أن الكويكب قد يكون شيئًا آخر. وقالت إنه قد يكون القطعة المتبقية من نوع مختلف تمامًا من الجسم الغني بالحديد والذي تشكل من مادة غنية بالمعادن في مكان ما في النظام الشمسي.

ما هي مهمة سايكي؟

هذه هي المحاولة الأولى لناسا لدراسة كويكب يحتوي على معادن أكثر من الصخور والجليد. انطلقت المهمة بالمركبة الفضائية التي تحمل نفس الاسم - مركبة سايكي الفضائية - في 13 أكتوبر 2023، من مركز كينيدي للفضاء، وتبحر مركبة سايكي عبر الفضاء الآن في طريقها إلى الصخرة المعدنية، ويدور الكويكب حول الشمس في الجزء الخارجي من حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. إنه أبعد عن الشمس بثلاث مرات من الأرض.

وتتراوح المسافة من الأرض إلى سايكي من أقل من 186 مليون ميل إلى أكثر من 372 مليون ميل، لذا يُعتقد أن المركبة الفضائية ستستغرق ست سنوات للوصول إلى وجهتها، ومن المأمول أن تلتقط جاذبية الكويكب سايكي المركبة الفضائية في أواخر يوليو 2029، وستبدأ المركبة مهمتها الرئيسية في أغسطس.

ستقضي المركبة الفضائية حوالي عامين في الدوران حول الكويكب لالتقاط الصور ورسم خريطة للسطح وجمع البيانات لتحديد تكوين سايكي، وقالت ليندي إلكينز تانتون، المحققة الرئيسية في سايكي: "لقد قلنا وداعًا لمركبتنا الفضائية، مركز العديد من حياة العمل لسنوات عديدة - آلاف الأشخاص وعقد من الزمان.

لكنها ليست حقًا خط النهاية؛ إنها خط البداية للماراثون التالي. مركبتنا الفضائية في طريقها لمقابلة كويكبنا، وسنملأ فجوة أخرى في معرفتنا - ونلون نوعًا آخر من العالم في نظامنا الشمسي".