شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تحصل على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاق 25 مركبة فضائية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مسودة تقييم بيئي (EA) تقترح زيادة عمليات الإطلاق السنوية لـ Starship من SpaceX، حيث يحدد التقييم، الذي نُشر في 20 نوفمبر، إمكانية رفع الحد الحالي لخمس عمليات إطلاق سنويًا من Starbase في جنوب تكساس إلى 25 بحلول عام 2025، وتتضمن هذه المسودة أيضًا الموافقات على 25 هبوطًا للمعزز Super Heavy للمركبة الفضائية ومركبة المرحلة العلوية في نفس الموقع، باستخدام آلية التقاط "عيدان تناول الطعام" في برج الإطلاق.

وفقًا لتقرير صادر عن Space، قد تحصل سبيس إكس على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لإطلاق 25 مركبة فضائية من Starship في عام 2025، وتعد مركبة Starship التابعة لشركة SpaceX، والتي تم الاعتراف بها على أنها أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه، محورية لرؤية الشركة لاستكشاف الإنسان للقمر والمريخ.

ويبلغ ارتفاع المركبة 400 قدم وهي مصممة لإعادة الاستخدام بالكامل، وقد تم إطلاقها ست مرات حتى الآن، جميعها من منشأة ستاربيس، وخلال رحلتها الأخيرة في 19 نوفمبر 2024، حققت المهمة نجاحًا، على الرغم من أن عطلًا في الاتصالات أجبر المعزز على إجراء هبوط متحكم فيه في خليج المكسيك بدلاً من العودة إلى برج الإطلاق.

لا تزال مسودة إدارة الطيران الفيدرالية، في حين تحدد هذه القدرات التشغيلية الموسعة، في مرحلة أولية.

ستتم المشاورات العامة في يناير، مع أربعة اجتماعات شخصية في جنوب تكساس يومي 7 يناير و9 يناير، إلى جانب جلسة افتراضية في 13 يناير. ستشكل ردود الفعل من هذه المناقشات التقييم البيئي النهائي.