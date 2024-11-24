شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: لم أوافق على قيادة ميكالى منتخب 2005.. وحققت 70% من أهدافى مع المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصرى لكرة القدم أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس حقق نجاحا كبيرا بفوزه ببطولة شمال أفريقيا، وهذا إنجاز يستحق الوقوف أمامه، والإنجاز نتيجة مجهود ناس كثيرة على راسها عامر حسين الذى دعم المنتخب وتكفل بجميع المعسكرات التي أقيمت في الإسكندرية وقدم كل شيء لهذا الجيل من بطولات دولية ودية".

وقال علاء نبيل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "الأداء الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مع وائل رياض شيتوس مدربه السابق أفضل بكثير من الأداء الذى يقدمه الفريق حاليا مع البرازيلي ميكالى في البطولة الحالية".

وأشار علاء نبيل إلى أنه لم يوافق على تولي ميكالى القيادة الفنية لمنتخب 2005.

وأضاف علاء نبيل: "نجحت فى تحقيق 70% من أهدافى مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر التي توليت الإشراف عليها، موضحا أن المنتخب الأول ليس ضمن مهام عمله".

وكشف علاء نبيل أنه يشعر بالارتياح بالتعامل مع هانى أبوريدة رئيس الاتحاد القادم من التعامل مع جمال علام الرئيس الحالي للجبلاية.

واختتم المدير الفنى لاتحاد الكرة حديثه قائلا: "الأداء والنتائج الحالية لمنتخب مصر تعد الأفضل تحت قيادة حسام حسن والذى يعمل على تقليل أعمار اللاعبين بشكل ناجح جدا".