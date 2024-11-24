شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم الزمالك للمباراة الرابعة على التوالى بالدورى والثالثة تحت قيادة على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

نجح علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، في قيادة الفريق البورسعيدي للفوز على الزمالك في المباراة الثالثة على التوالي بالدوري، وذلك بعد تفوقه على الزمالك في مباراة اليوم بنتيجة 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وواصل علي ماهر تفوقه على الزمالك في المواجهات الأخيرة كمدرب بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، حيث كان ماهر قد قاد المصري للفوز في مباراة الذهاب بالموسم الماضي بهدف نظيف في الدور الأول قبل أن يفوز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

ورفع النادي المصري رصيده إلى النقطة السابعة لينافس الأهلي وبيراميدز على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة السادسة من انتصارين وهزيمة منذ بداية المسابقة.

وحقق المصري إنجازا آخر بالفوز على الزمالك في آخر 4 مباريات بالدوري، من بينهم 3 لقاءات تحت قيادة علي ماهر، وجاءت نتائج آخر 4 مواجهات بالدوري بين الفريقين بفوز المصري كالتالي:

23 نوفمبر 2024: فوز المصري 1-0

27 يونيو 2024: فوز المصري 2-1

14 ديسمبر 2023: فوز المصري 1-0

4 أبريل 2023: فوز المصري 3-2