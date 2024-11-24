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حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بالحدود الشمالية

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اليوم - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتم حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية المعرض التوعوي "وطن بلا مخالف".
والمعرض استعرض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة.

معرض "وطن بلا مخالف"

كذلك من يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة عرعر.
ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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