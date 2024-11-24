شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

معرض "وطن بلا مخالف"

الدمام - شريف احمد - اختتم حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية المعرض التوعوي "وطن بلا مخالف".والمعرض استعرض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في ضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة.كذلك من يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة عرعر.ودعا حرس الحدود إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.