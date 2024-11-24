شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الأحوال المدنية تقدم خدمات إلكترونية احتفاءً بيوم الطفل والان نبدء بالتفاصيل

حماية الطفل

الدمام - شريف احمد - تقدم الأحوال المدنية لزوار معرض وزارة الداخلية في واجهة روشن بمدينة الرياض، من الأطفال وأسرهم، خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبدل فاقد، وبدل تالف، وذلك احتفاء باليوم العالمي للطفل.يذكر أن معرض وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية يواصل فعالياته التوعوية والترفيهية والتثقيفية للطفل والأسرة، تحت شعار (معًا نحمي حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال) حتى 24 نوفمبر الجاري.ويقدم المعرض تعريفًا بأنظمة حماية الطفل، وحقوقه، وأبرز تعليمات وإرشادات السلامة المرورية وفي المنزل والمركبة، وطرق الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وشرحًا لوسائل السلامة البحرية، وخدمة استخراج الهوية الوطنية للطفل، ورقم البلاغات الأمنية في الحالات الطارئة (911).