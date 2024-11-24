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الرياض.. الأحوال المدنية تقدم خدمات إلكترونية احتفاءً بيوم الطفل

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تقدم الأحوال المدنية لزوار معرض وزارة الداخلية في واجهة روشن بمدينة الرياض، من الأطفال وأسرهم، خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وبدل فاقد، وبدل تالف، وذلك احتفاء باليوم العالمي للطفل.
يذكر أن معرض وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية والخدمية يواصل فعالياته التوعوية والترفيهية والتثقيفية للطفل والأسرة، تحت شعار (معًا نحمي حق الطفل في الحماية من كل أشكال الإيذاء والإهمال) حتى 24 نوفمبر الجاري.
خدمات إلكترونية احتفاءً باليوم العالمي للطفل - اليوم

حماية الطفل

ويقدم المعرض تعريفًا بأنظمة حماية الطفل، وحقوقه، وأبرز تعليمات وإرشادات السلامة المرورية وفي المنزل والمركبة، وطرق الإسعافات الأولية في الحالات الطارئة، وشرحًا لوسائل السلامة البحرية، وخدمة استخراج الهوية الوطنية للطفل، ورقم البلاغات الأمنية في الحالات الطارئة (911).
خدمات إلكترونية احتفاءً باليوم العالمي للطفل - اليوم
MO Nasa

MO Nasa

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