الامارات | شرطة دبي تنظم ملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مُلتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، الذي أُقيم في جمعية النهضة النسائية بمنطقة الخوانيج، بحضور مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والضباط، والخبراء والأكاديميين والمُختصين في المجالات العلمية المُختلفة، وممثلي الجامعات والمعاهد من مُختلف إمارات الدولة، والطلبة المشاركين في الملتقى.

وقالت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيان صحافي أمس، إن المُلتقى يهدف إلى تشجيع طلبة الجامعات والكليات على الابتكار والتميز في المشاريع العلمية، واكتشاف المواهب الشابة، ودعمهم في تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على المساهمة الفعّالة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وقال اللواء أحمد بن غليطة في كلمة افتتاح المُلتقى: «يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في مُلتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات، والذي يُسلط الضوء على إبداعات الطلاب والطالبات في التخصصات العلمية المُتعلقة بمجال الأدلة الجنائية».

وأضاف مُخاطباً الطلبة: «المُستقبل كلمة مليئة بالطاقة والحيوية والطموح والأمل، وكل ذلك عماده شبابنا وشاباتنا، الذين يسهرون اليوم لتلقي العلم، ويبنون أنفسهم ليكونوا قادة الغد، ليحافظوا على إرث آبائهم، ويواصلوا إنجازاتهم، لتبقى راية الإمارات خفاقة في الأعالي، ونحن في هذا الملتقى لا نهدف فقط إلى تقديم المعرفة، بل إلى خلق بيئة مُحفزة تشجع على التفكير الإبداعي والبحث العلمي وتبادل الخبرات».

وأكد اللواء بن غليطة حرص شرطة دبي على اكتشاف المواهب والكفاءات من خلال جمعهم تحت مظلة واحدة، منوهاً في هذا السياق بأن هناك عدداً من الطلبة تم تدريبهم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتم التعرف إلى قدراتهم إلى جانب الاطلاع على العديد من المشاريع المتميزة للطلبة في الجامعات والمعاهد.