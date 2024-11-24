شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا.. عاصفة بيرت تقطع الكهرباء عن 60 ألف عميل والان نبدء بالتفاصيل

عاصفة بيرت في أيرلندا

تحذيرات مستمرة

الدمام - شريف احمد - تعرضت عدة مناطق للفيضان وانقطاع الكهرباء في أيرلندا، بعدما اجتاحت عاصفة بيرت الجزيرة الليلة الماضية.وقال مجلس إمدادات الكهرباء، إن الرياح الشديدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 60 ألف عميل.وكانت مقاطعات دونيجال وسليجو ومايو وجالواي وكافان وموناجان وكيرى وكورك هي الأكثر تضررا.وأصدر خبراء الأرصاد تحذيرات باللون الأحمر، من الأمطار في كورك وجالواي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت (1000 بتوقيت جرينتش).بينما صدر تحذير باللون البرتقالي، لمدة 10 ساعات، لمقاطعات ووترفورد وكيري وكلير ومايو وسليجو وليتريم.وما زال تحذير باللون الأصفر من الرياح والأمطار ساريًا لمعظم المقاطعات، حتى منتصف النهار اليوم السبت.