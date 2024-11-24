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شكرا لقرائتكم خبر عن التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة الذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل في المملكة وذويهم، لمعرض ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034م لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية لاستضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم حيث تسعى لتنظيم نسخة استثنائية والترحيب بالعالم على أرضها.
كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م، وهو تحفة معمارية تجسد التطور العلمي والثقافي الذي مُيزت به الدولة السعودية.
كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م، وهو تحفة معمارية تجسد التطور العلمي والثقافي الذي مُيزت به الدولة السعودية.