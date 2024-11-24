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التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريف

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية زيارة للتوائم الملتصقة الذين سبق أن أجريت لهم عمليات فصل في المملكة وذويهم، لمعرض ترشح لاستضافة كأس العالم 2034م لتسليط الضوء على حرص وعزيمة السعودية لاستضافة الحدث الأهم في عالم كرة القدم حيث تسعى لتنظيم نسخة استثنائية والترحيب بالعالم على أرضها.
كما قام التوائم بجولة سياحية في حي طريف التاريخي الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010م، وهو تحفة معمارية تجسد التطور العلمي والثقافي الذي مُيزت به الدولة السعودية.
التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريف - واس

حفاوة الشعب السعودي

وعبر التوائم وذووهم في نهاية الزيارة عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تنظيم الزيارة التي تجسد كرم وحفاوة الشعب السعودي، وتسهم في إبراز منجزات المملكة الحديثة وتراثها العريق.
التوائم الملتصقة وذويهم يزورون معرض استضافة كأس العالم وحي طريف - واس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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