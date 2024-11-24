شكرا لقرائتكم موعد مباراة نيوكاسل يونايتد و وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعتبر مواجهة نيوكاسل يونايتد ووست هام يونايتد في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة هامة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب. هذه المباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتنافسية، خاصة وأن الفريقين يقدمان أداءً قوياً هذا الموسم.

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تفاصيل المباراة

الوقت: 20:00

20:00 الملعب: سانت جيمس بارك

سانت جيمس بارك الحكم: كريج باوسون

كريج باوسون مساعدو الحكم: إدوارد سمارت، نيك كرينهالغ

إدوارد سمارت، نيك كرينهالغ الحكم الرابع: توني هارينجتون

توني هارينجتون حكم الفار: كريستوفر كافانا

كريستوفر كافانا مساعد حكم الفار: تيم وود

تيم وود القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 (مع تعليق عصام الشوالي)، Sky Sports Main Event UK، Diema Sport 2 HD

تحليل قبل المباراة

نيوكاسل يونايتد: يدخل نيوكاسل المباراة وهو في حالة جيدة، ويسعى لمواصلة الانتصارات والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يعتمد على أسلوب لعب هجومي سريع، ويمتلك لاعبين مهرة في خطوطه الأمامية.

يدخل نيوكاسل المباراة وهو في حالة جيدة، ويسعى لمواصلة الانتصارات والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. الفريق يعتمد على أسلوب لعب هجومي سريع، ويمتلك لاعبين مهرة في خطوطه الأمامية. وست هام يونايتد: يسعى وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه للابتعاد عن منطقة الخطر. الفريق يمر بفترة انتقالية بعد تغيير المدرب، ويسعى اللاعبون لإثبات أنفسهم.

نقاط القوة والضعف في الفريقين

نيوكاسل يونايتد: القوة: هجوم قوي، تنظيم دفاعي جيد، روح قتالية عالية. الضعف: قد يعاني أحيانًا من بعض التسرع في الهجوم.

وست هام يونايتد: القوة: خبرة اللاعبين، القدرة على اللعب تحت الضغط. الضعف: عدم الاستقرار في الأداء، قد يواجه صعوبة في مواجهة هجوم نيوكاسل القوي.



توقعات المباراة

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وندية عالية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز. نيوكاسل هو الأوفر حظًا لتحقيق الفوز على أرضه، ولكن وست هام قادر على خلق مفاجأة.

العوامل التي قد تؤثر على نتيجة المباراة